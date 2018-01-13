حبيب العادلي يغادر السجن

غادر وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، السبت، سجن طرة وذلك تنفيذا لحكم محكمة النقض بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه 7 أعوام في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.

وأفاد المحامي فريد الديب بأن حبيب العادلي موجود حاليا في مسكنه حيث انتهت إجراءات الإفراج عنه في السادسة مساء السبت.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد قضت الخميس 11 يناير 2018، بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و10 آخرين على الحكم بحبسهم 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة.

وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد أصدرت قرارا بالسجن المشدد 7 سنوات للعادلي، واثنين آخرين، في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمد بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام العادلي والمتهم الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

المصدر: اليوم السابع + وكالات

ياسين بوتيتي