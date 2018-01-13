حماس: اجتماع مركزية المنظمة لن يتخذ قرارات ترتقي لطموحات الشعب الفلسطيني

أعلن عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران أن الحركة قررت بعد مشاورات مع أطراف فلسطينية مختلفة، أنها لن تشارك في الاجتماع الدوري الثامن والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني.

وذكر أن حماس ترى أن ظروف أنعقاد الفعالية لن تسمح للمجلس ولن تمكنه "من مراجعة سياسية شاملة ومسؤولة، وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى طموحات الشعب الفلسطيني واستحقاقات المرحلة"، ولذلك قررت عدم المشاركة في اجتماع المجلس في رام الله.

وأشار إلى أن الحركة ستوجه لاحقا مذكرة إلى المجلس تحدد فيها الدور المطلوب منه "في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية".

ودعا بدران "المجتمعين في المجلس المركزي أن يخرجوا بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة".

وقال بدران إن الحركة تضع عدة شروط لمشاركتها في اجتماع المجلس وأولها "ضرورة عقد اللقاء خارج الأرض المحتلة لتتمكن كل القوى والفصائل الفلسطينية من المشاركة فيه".

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وثانيا، يجب أن يسبق اجتماع المركزي اجتماع للإطار القيادي الموحد يكون بمثابة لقاء تحضيري لمناقشة القضايا التي سيتطرق إليها اجتماع المركزي".

وثالثا، يجب أن "تتم مشاركة الفصائل المختلفة في التحضير للاجتماع وجدول أعماله لتهيئة الظروف لنجاحه وخروجه بقرارات ترقى لمستوى اللحظة التاريخية".

المصدر: موقع حركة حماس

ادوارد سافين