حماس والجهاد لن تشاركا في "اجتماع القرارات المصيرية"

قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو، الخميس، إن حركتي حماس و"الجهاد الإسلامي" قررتا عدم المشاركة في اجتماع المجلس المقرر عقده يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وجاءت تصريحات عمرو خلال مؤتمر صحفي في مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، الخميس، للحديث عن انعقاد المجلس المركزي المرتقب في الـ14 من الشهر الجاري، لبحث تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وأفاد عمرو بأن المجلس المركزي وخلال مرات انعقاده اتخذ قرارات مهمة، مضيفا أنه يجب عدم استباق انعقاد المجلس بالحديث عن القرارات التي ستتخذ.

وأكد ضرورة الخروج بقرارات تعيد لمنظمة التحرير قوتها وتؤكد مصداقيتها.

وشدد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أهمية أن يخرج الاجتماع بقرارات تعيد لمنظمة التحرير قوتها وتؤكد مصداقيتها.

هذا وأكد أن معالجة الرئيس محمود عباس وموقفه من إعلان ترامب، سليم وواضح، حيث لا يمكن التعامل مع الولايات المتحدة كلها وكأنها ترامب.

المصدر: وفا

ياسين بوتيتي