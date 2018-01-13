مقاتلو "داعش" يتركون وراءهم ثروات لا تقدر بثمن!

قال تقرير لصحيفة أمريكية، أمس الجمعة، إن مقاتلي "داعش" الفارين من سوريا تركوا خلفهم ثروة قيمة.

وأضاف موقع "Usa Today"، أن المقاتلين الفارين تركوا خلفهم عدة سجلات شملت تفاصيل عن الشؤون المالية للمجموعة الإرهابية، ووثائق خاصة بكل فرد من عناصرها.

ونقل الموقع عن الجنرال جيمس جارارد، الذي يتولى قيادة فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة بالعراق وسوريا ضمن التحالف الدولي، قوله: "حفظ سجلاتهم أمر رائع". وأضاف: "عرفنا الكثير عن هيكلهم التنظيمي، وكيفية التواصل معهم، وكيف يسيروا الموظفين والتمويل".

وأشار جارارد إلى أنها: "منظمة موجهة نحو التفاصيل، حيث لديها كمية هائلة من التفاصيل عن كل فرد".

وسمحت هذه المعلومات للتحالف أن يستهدف رؤوس الجماعة الإرهابية، حيث أكد جارارد أن: "الأشياء الأكثر قيمة التي نبحث عنها على الفور هي الروابط، وفهم بنية المنظمة حتى نتمكن من تركيز جهود الاستهداف لدينا".

وتابع جارارد أن: "الأمر سيستغرق بضعة أسابيع على الأقل للقضاء على الخلافة نهائيا"، مشيرا إلى أن "ذلك لا يعني أن الحرب انتهت.. يجب أن نستمر في الضغط".

واحتفظ "داعش" بسجلات دقيقة، بما في ذلك التوجيهات والأوامر التي تحمل طوابع رسمية، حيث استولى التحالف والقوات المحلية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة على مئات من البيانات التابعة لـ"داعش" وأجهزة التخزين في شمال سوريا.

المصدر: Usa Today

رُبى آغا