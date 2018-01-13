 
مباشر

من هي المرأة التي اختلفت عليها قطر والإمارات؟!

أخبار العالم العربي

من هي المرأة التي اختلفت عليها قطر والإمارات؟!
Reuters Fadi Al-Assaad
أرشيف - الدوحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqkl

كشف عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب القطرية، عن اسم وسر المرأة التي قال وزير الخارجية القطري مؤخرا إنها كانت سبب استعار الخلاف بين الإمارات وقطر.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر: بسبب امرأة حاصرتنا الإمارات!

وأعلن العذبة في تغريدة له في حسابه على "تويتر"، أن هذه المرأة هي آلاء الصديق، زوجة المعارض الإماراتي عبد الرحمن باجبير.

وقال:إن "السيدة المقصودة التي طلب ولي عهد إمارة أبوظبي من أمير قطر تسليمها في عام 2015، هي آلاء الصديق التي تعرض والدها للاعتقال وإسقاط الجنسية عنه، وحصلت على اللجوء السياسي في قطر، ولم ترتكب جريمة في الإمارات، وبقيت مع أقارب لها بالدوحة عندما قرر زوجها عبد الرحمن باجبير مغادرة قطر إلى بريطانيا".

وأعاد العذبة إلى الذاكرة موقف الإمارات عام 1996 عندما رفضت تسليم قطريين اتهموا بمحاولة الانقلاب على حاكم قطر وقتها حمد بن خليفة. 

وكتب العذبة في تغريدة أخرى: "لماذا رفضت إمارة أبو ظبي على لسان الشيخ زايد رحمه الله تسليم القطريين الذين كانت أبو ظبي معهم ودعمتهم بمحاولة الانقلاب الدموي الفاشل ضد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة عام 1996 ويطلب ولي عهد الإمارة تسليم امرأة إماراتية في 2015 لم تقم بمحاولة انقلاب دموي بالإمارة؟".

وكان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، قد فضح في حوار مع التلفزيون القطري الرسمي، سرّ قضية صامتة حدثت بين قطر والإمارات عام 2015، وسبقت الأزمة الخليجية المستمرة حتى الآن.

وقال إن سبب هذه الأزمة كان رفض قطر تسليم زوجة معارض إماراتي.

وروى وزير الخارجية القطري إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أرسل مبعوثا إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتسليمه السيدة، لكن الأمير رفض طلبه.

وأضاف الوزير أن أمير قطر أبلغ المبعوث الإماراتي أن "المادة 58 من الدستور القطري تمنع تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية"، وأن المرأة ليست مطلوبة في جرم جنائي.

المصدر: تويتر+ سبوتنيك

سعيد طانيوس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة