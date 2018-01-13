قطر تسعى لتطوير علاقاتها مع تونس

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية في تقرير مقتضب أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم مساء الجمعة مع الرئيس التونسي.

وأوضحت الوكالة أنه جرت خلال الاتصال كذلك مناقشة آخر المستجدات إقليميا ودوليا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتتزامن هذه المباحثات بين تميم والسبسي، في وقت تشهد فيه عدد من المدن التونسية، احتجاجات منذ الاثنين على غلاء الأسعار، تطالب بإسقاط قانون موازنة 2018، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وقد شهدت الأسعار في تونس، مطلع العام الجديد، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، طالت أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنيت، والعطور، ومواد التجميل.

وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.

المصدر: وكالات

ناد همامي