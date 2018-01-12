احتجاجات تونس.. اعتقال نحو 800 شخص

أفادت مصادر إعلامية، استنادا إلى وزارة الداخلية التونسية، بتوقيف حوالي 800 شخص منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد.

وبحسب المصادر فإن الشرطة التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما اعتقلت أكثر من 150 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن عدة مدن تونسية تشهد مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار الحكومة زيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ.

وندد المتظاهرون بغلاء الأسعار وبقانون المالية، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قراراتها، ومراجعة السياسات الضريبية، ومحاربة الفساد.

ولقي شخص واحد مصرعه يوم 8 يناير/كانون الثاني خلال الاشتباكات مع الشرطة.

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المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين