السودان.. إغلاق جامعة بعد احتجاجات على مقتل طالبين اثنين وعسكري

قرر مجلس عمداء جامعة الدلنج في ولاية جنوب كردفان بالسودان، أمس الجمعة، إغلاق الجامعة لأجل غير مسمى، بعد احتجاجات على مقتل طالب وطالبة على يد عسكري ثم انتحاره.

وأصدر مجلس عمداء جامعة الدلنج قرارا إداريا بإغلاق جميع كليات الجامعة عدا كلية الطب والعلوم الصحية. وجاء القرار بعد اجتماع طارئ عقب خروج مفاجئ لطلاب الجامعة في تظاهرات وهتافات وحرق لبعض القاعات الدراسية والمرافق الحيوية.

واتهم بيان لمجلس عمداء جامعة الدلنج جهات خارج الجامعة لم يسمها بدفع الطلاب للتظاهر والتخريب.

وأشار إلى فشل كل المحاولات لإثناء الطلاب عن هذا "السلوك الرامي لزعزعة الدراسة واستقرار الجامعة"، وأكد أن الإغلاق الى أجل غير مسمى بهدف المحافظة على سلامة الطلاب وصون ممتلكات الجامعة.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية إطلاق عسكري الرصاص على طالب وطالبة داخل كلية التربية البدنية، ليرديهما قتيلين قبل أن ينتحر.

وناشدت الجامعة في بيان يوم الخميس، الطلاب إلى ضبط النفس باعتبار أن الحادث فردي ودخيل، وأكدت مواصلة الدراسة والامتحانات يوم 14 يناير.

المصدر: سودان تربيون

رُبى آغا