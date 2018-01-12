مسؤول كردي: بغداد منعت وزير الدفاع البلجيكي من زيارة أربيل

أعلن ممثل إقليم كردستان العراق في الاتحاد الأوروبي دلاور آشكي أن وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندبوت ألغى زيارته إلى العراق بسبب منع حكومة بغداد له من الذهاب إلى الإقليم الكردي.

وأوضح آشكي في حديث لموقع "السومرية نيوز" اليوم الجمعة أن الوزير البلجيكي كان يعتزم زيارة بغداد وأربيل مؤخرا بهدف تفقد قوات بلاده المرابطة هناك، لكن الحكومة العراقية المركزية رفضت السماح له بزيارة إقليم كردستان.

وأضاف المسؤول الكردي أن هذا القرار دفع وزير الدفاع البلجيكي إلى إلغاء زيارته إلى العراق، واستدعى انزعاج الحكومة البلجيكية التي استجوبت السفير العراقي لدى بروكسل، وأحدث صدى في الصحف البلجيكية.

تجدر الإشارة إلى أن بلجيكا هي إحدى الدول الغربية التي تدعم قوات البيشمركة الكردية ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".

وشهدت العلاقات بين بغداد وأربيل مرحلة في غاية الصعوبة في النصف الثاني من العام الماضي، على خلفية الاستفتاء على انفصال الإقليم الكردي والذي أجري في الـ25 سبتمبر/أيلول، وعلى إثره اتخذت الحكومة المركزية في بغداد سلسلة إجراءات عقابية بحق الإقليم، واستعادت القوات العراقية المناطق المتنازع عليها بين الطرفين والتي كانت تخضع لقوات البيشمركة الكردية.

المصدر: السومرية نيوز

نادر عبد الرؤوف