نائب تونسي: توقيف 3 معارضين يساريين في قفصة

أوقفت السلطات التونسية، أمس الخميس، 3 معارضين يساريين، بعد سماع أقوالهم في وقائع تتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

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وقال عمار عمروسية نائب عن ائتلاف الجبهة الشعبية في جهة قفصة (جنوب غرب تونس)، إن السلطات الأمنية في الجهة، أوقفت منسق اللجنة الجهوية لحزب العمال حبيب التباسي، بعد سماع أقواله هو وكل من جمال شعيشع وطلال التباسي، وجميعهم من أنصار الجبهة الشعبية، المتحصلة على 15 مقعدا في البرلمان من أصل 217.

من جهته، قال مصدر أمني إن: "الإيقاف جاء بعد استشارة النيابة العمومية في انتظار عرضهم الجمعة على قاضي التحقيق لمواصلة استجوابهم حول مدى مسؤوليتهم في أحداث مدينة القطار".

وشهدت مدينة القطار، التي تقع جنوب شرقي محافظة قفصة (350 كلم جنوب غرب العاصمة تونس)، ليل الاثنين الماضي، إضرام نار في مركز شرطة.

وتعيش تونس منذ الاثنين الماضي، على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الأربعاء الماضي، عن توقيف 206 أشخاص "متورطين في عمليات سرقة ونهب" بالتزامن مع الاحتجاجات.

المصدر: الأناضول

رُبى آغا