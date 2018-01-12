 
مباشر

واشنطن ترحب بتدمير ليبيا مخزونها من الأسلحة الكيماوية

أخبار العالم العربي

واشنطن ترحب بتدمير ليبيا مخزونها من الأسلحة الكيماوية
AFP
سارة ساندرز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqdl

هنأ البيت الأبيض، أمس الخميس، ليبيا بتدميرها ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية، داعيا سوريا لتحذو حذوها وتتخلص بشكل تام من برنامجها للأسلحة الكيماوية.

إقرأ المزيد
مجلس الأمن الدولي.. باريس تشكك في إتلاف ترسانة سوريا الكيميائية

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "تهنئ الولايات المتحدة ليبيا بتدميرها آخر ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي يعود إلى عهد معمر القذافي".

وأضافت: "تدعو الولايات المتحدة سوريا إلى التخلص من كل أسلحتها الكيماوية، وتفكيك برنامجها الكيماوي بشكل تام وضمان عدم إمكانية استخدام الأسلحة الكيماوية بعد الآن ضد الشعب السوري".

المصدر: رويترز

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة