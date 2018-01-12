واشنطن ترحب بتدمير ليبيا مخزونها من الأسلحة الكيماوية

هنأ البيت الأبيض، أمس الخميس، ليبيا بتدميرها ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية، داعيا سوريا لتحذو حذوها وتتخلص بشكل تام من برنامجها للأسلحة الكيماوية.

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وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "تهنئ الولايات المتحدة ليبيا بتدميرها آخر ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي يعود إلى عهد معمر القذافي".

وأضافت: "تدعو الولايات المتحدة سوريا إلى التخلص من كل أسلحتها الكيماوية، وتفكيك برنامجها الكيماوي بشكل تام وضمان عدم إمكانية استخدام الأسلحة الكيماوية بعد الآن ضد الشعب السوري".

المصدر: رويترز

رُبى آغا