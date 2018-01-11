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ردا على تصريحات آل ثاني.. وزير خارجية البحرين يهاجم قطر و"الجزيرة"

أخبار العالم العربي

ردا على تصريحات آل ثاني.. وزير خارجية البحرين يهاجم قطر و
Reuters Hamad I Mohammed
خالد بن أحمد آل خليفة
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وجه وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة تصريحات شديدة اللهجة لدولة قطر واتهمها برمي الدول المقاطعة لها بـ"الأباطيل والإساءات".

وكتب عميد الدبلوماسية البحرينية في تغريدة منشورة اليوم الخميس على حسابه في "تويتر: "لا أستغرب من تصرفات كهذه ممن امتهن الخيانة و التآمر، واستطاب إراقة دماء الأبرياء، وأذاع الأكاذيب ليل نهار على قناته الشريرة".

وجاءت تصريحات وزير خارجية البحرين تعليقا على اتهام نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المملكة السعودية بـ"رأب الصدع" بين الدوحة والقاهرة.

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وربط آل ثاني في تصريحات متلفزة بين مشاركة الإمارات في حصار قطر ورفض الدوحة تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة فيها.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعت في يونيو/حزيران المنصرم علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت حصارا تجاريا عليها، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول، الأمر الذي تنفيه قطعيا السلطات القطرية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف

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