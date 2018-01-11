السفير السوداني لدى مصر يتخلف عن موعد وصوله للقاهرة

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن سفير السودان لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم تخلف عن الموعد المحدد مسبقا لوصوله من الخرطوم بعد زيارة لبلاده.

وقالت المصادر لصحيفة صدى البلد إنه كان من المقرر وصول السفير السودانى على رحلة مصر للطيران رقم 856 والقادمة من الخرطوم الساعات الماضية طبقا للإخطار المرسل لوزارة الخارجية ومطار القاهرة وأن زيارته لبلاده ستستغرق خمسة أيام تنفيذا لقرار وزارة الخارجية السودانية بإستدعاء السفير ولكن الطائرة وصلت بدونه ولم تتلق سلطات الخارجية أو مطار القاهرة أية إخطارات بالموعد الجديد لوصول السفير.

وكان السفير السودانى غادر القاهرة مساء الخميس الماضى عائدا إلى الخرطوم تنفيذا لقرار الخارجية السودانية باستدعائه حيث أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا جاء فيه: "وزارة الخارجية قررت اليوم الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور".

المصدر: "صدى البلد"