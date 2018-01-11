النقض المصرية تقبل طعن العادلي في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و10 آخرين على الحكم بحبسهم 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة.

وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد أصدرت قرارا بالسجن المشدد 7 سنوات للعادلي، واثنين آخرين، في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمد بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام العادلي والمتهم الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا