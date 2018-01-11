حنفي: أقدمت على ذلك حبا في السعودية وأهلها..

كشف المصري حنفي شاكر رسلان ملابسات تصديه لعملية سطو استهدفت متجرا في السعودية، حيث تمكن من السيطرة على لصين مسلحين.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن حنفي قوله: "قذفتني المصادفة للدخول إلى محل بيع المواد الغذائية، في الساعة السادسة والنصف صباحا، لشراء خبر وشاي وجبن لوجبة الإفطار للمواطن الذي أعمل لديه، وعندما دخلت المحل، توجهت مباشرة إلى رف الخبز، وحملت كيسا منه، ثم توجهت إلى موظف الصندوق، وإذا بي أجد أمامي شخصين ملثمين، يحمل الأول سيخاً من الحديد، والثاني مسدسا، وقاما بتهديد عامل الصندوق بالمسدس، وطلبا منه بصوت عال، الرضوخ لمطالبهما، وإلا لحق به الأذى الشديد".

وعبّر المصري الشجاع عن المشاعر التي انتابته وقت الحادثة قائلا: "هالني المنظر أمامي، وسألت ماذا يحدث، فنهرني أحد الملثمين بعنف، وطلب مني بلهجة حادة عدم التدخل في الأمر، وإلا تعرضت للأذى، وهمّ أحدهما بالاعتداء علي من الخلف، ولكن الشخص الآخر أوقفه".

وأوضح حنفي ساردا تفاصل المغامرة التي جعلت منه بطلا "وقفت مكاني أراقب الملثمين، وهو يحاولان الحصول على كل ما يستطيعان من المحل، وكنت أتعمد عدم إثارة انتباه أي منهما، حتى يطمئنا إلي، وعندما توجه الملثم الذي يحمل السلاح إلى درج الصندوق، وكان مسلطا كل تفكيره في فتح الدرج والحصول على ما فيه من أموال، وجدت أن الفرصة مواتية أمامي، للانقضاض والسيطرة عليه، وخطف السلاح من يده، وتركته فريسة في يد موظف الصندوق، ثم توجهت بسرعة إلى الشخص الآخر، الذي كان ذهب إلى مكان آخر في المحل، للبحث عما يسرقه، ونجحت في السيطرة عليه".

ولفت هذا المواطن المصري المقيم بالسعودية إلى أنه نجح "مع موظف الصندوق في تقييد الملثمين، واسترجاع كل الأموال التي أخذاها بالقوة، وأخذنا منهما مفتاح السيارة التي كانا يستقلانها، وقام مواطن سعودي من ضمن الذين تجمهروا حول المحل، بإبلاغ الدوريات الأمنية، التي وصلت في وقت قياسي، كما اتصلت بكفيلي، وعندما جاء سلمته مفاتيح سيارة اللصين والمسدس".

وقص حنفي أنه يعمل في السعودية "منذ 25 عاماً، وأعرف جيداً أن أهالي المملكة مسالمون بطبيعتهم، فضلا عن أنهم يتمتعون بهدوء كبير، وخلق رفيع، ولكن لأول مرة، أجد أمامي أناسا يلجؤون للعنف، للسطو المسلح، وسرقة محل، وهو ما دفعني لمنع هذا الحادث حباً في المملكة وأهلها".

المصدر: سبق

محمد الطاهر