شجاعة مصري تحبط عملية سرقة بالسعودية!

أظهر مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تمكن رجل مصري تحلى بشجاعة فائقة من إفشال عملية سرقة محل تجاري في السعودية.

المشاهد بينت كيف تدخل من وصف بأنه مقيم مصري، منقذا الموقف، بعد أن كاد لصان أن ينجحا في نهب خزنة سوبر ماركت.

ونقل موقع "سبق" الإلكتروني عن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي قوله: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر فيه تمكُّن بائع محل بمشاركة آخر من الإمساك بأحد جانيَيْن أثناء قيامه بالسطو على المحل مع زميل له، وتهديد العامل بالسلاح.. فإنه عند الساعة السابعة من صباح أمس بُلّغ مركز العمليات الأمنية بتعرُّض محل لبيع المواد الغذائية بمحافظة الخُبر للسطو من قِبل شخصَيْن، أحدهما يحمل سلاحًا، وتمكن البائع وشخص آخر بمشاركة ثالث من الإمساك بالجانيَيْن".

وأوضح المتحدث الأمني السعودي أن "ريات الأمن باشرت الموقع فور تلقي البلاغ، وانتقلت للمحل لرصد الجانيَيْن أثناء انفلاتهما من قبضة الأشخاص، ومحاولتهما الهرب؛ إذ تم تتبعهما لداخل الحي، والقبض عليهما، وتبيّن أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وكانا بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافهما لاستيفاء إجراءات الضبط الجنائي في الحادثة، والتحقق من الحوادث الأخرى المماثلة المشتبه في تورطهما بها تمهيدًا لإحالتهما وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بمحافظة الخُبر".

المصدر: سبق

محمد الطاهر