عباس يخطط لزيارة موسكو بداية الشهر القادم

أفاد سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخطط لزيارة موسكو في الجزء الأول من فبراير/شباط القادم.

وأشار إلى أن عباس يريد أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة المسائل الإقليمية بما فيها الوضع في الشرق الأوسط واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث قد أفاد سابقا أن عباس سيزور روسيا في "المستقبل القريب".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للدولة الإسرائيلية، ووقع وثيقة حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. ورحبت إسرائيل بهذا القرار الذي أثار رد فعل سلبيا من جانب معظم بلدان العالم وقبل كل شيء بلدان الشرق الأوسط وفلسطين.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا