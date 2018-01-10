اليونان.. احتجاز سفينة تحمل متفجرات متجهة إلى ليبيا

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم ضبط سفينة ترفع علم تنزانيا في طريقها إلى ليبيا وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات.

وذكر المصدر أن السفينة رصدت قرب جزيرة كريت اليونانية السبت الماضي، وعثر على 29 حاوية فيها مواد منها "نترات الأمونيوم" وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.

وأكد الأميرال يوانيس أرغيريو في بيان صحفي أن "المواد كانت في طريقها إلى ليبيا"، مضيفا أن المضبوطات يمكن استخدامها "في عدة مجالات، منها العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب".

وذكر أن شحنة السفينة حمّلت من ميناءي مرسين والإسكندرونة التركيين، متّجهة إلى جيبوتي وعمان، لكن تحقيقا أوليا كشف أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها.

وأضاف المصدر أنه لم يعثر على خرائط ملاحية في سجل السفينة لمناطق في جيبوتي وعمان.

هذا وألقت السلطات اليونانية القبض على أفراد طاقم السفينة الثمانية وسيمثلون أمام الادعاء يوم غد.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يفرضان حظرا على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ انهيار نظام معمر القذافي عام 2011.

المصدر: رويترز

علي جعفر