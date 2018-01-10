الجيش السوري يسيطر على آخر دفاعات "النصرة" بمحيط مطار أبو الضهور

أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش السوري سيطر على "تل سلمو" آخر دفاعات "جبهة النصرة" بمحيط مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب.

وقال قائد ميداني للوكالة، إن "عمليات الجيش السوري باتجاه المطار متواصلة وسط فرار لمسلحي النصرة بالتزامن مع القصف الجوي والمدفعي الكثيف".

وكان الجيش تمكن من استعادة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 قرية وموقع في إطار عمليته العسكرية لاستعادة مطار أبو الضهور.

المصدر: سبوتنيك

علي جعفر