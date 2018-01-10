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الرئيس المصري يقيم جسر تواصل مع مواطنيه!

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري يقيم جسر تواصل مع مواطنيه!
Reuters
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نشر موقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "تويتر" إعلانا عن مبادرة للتواصل المباشر تحت شعار يقول: اسأل الرئيس!

عبد الفتاح السيسي يفتح قناة "اسأل الرئيس" بينه ومواطنيه!

ولفت الإعلان الرئاسي إلى أن المبادرة مفتوحة أمام جميع أطيف المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الرئيس في انتظار استفسارات واقتراحات مواطنيه بدءا من اليوم وحتى 15 يناير/كانون الثاني الجاري على الرابط التالي: http://askthepresident.net

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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