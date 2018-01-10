الرئيس المصري يقيم جسر تواصل مع مواطنيه!
Reuters
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نشر موقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "تويتر" إعلانا عن مبادرة للتواصل المباشر تحت شعار يقول: اسأل الرئيس!
عبد الفتاح السيسي يفتح قناة "اسأل الرئيس" بينه ومواطنيه!
ولفت الإعلان الرئاسي إلى أن المبادرة مفتوحة أمام جميع أطيف المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الرئيس في انتظار استفسارات واقتراحات مواطنيه بدءا من اليوم وحتى 15 يناير/كانون الثاني الجاري على الرابط التالي: http://askthepresident.net
حرصاً من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع المصري، تستمر فعاليات مبادرة اسأل الرئيس.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 10 января 2018 г.
الرئيس في انتظار كافة استفساراتكم واقتراحاتكم من اليوم وحتى ١٥ يناير الجاري من خلال الموقع الرسمي للمبادرة https://t.co/CJUXGeMgD8pic.twitter.com/e1IXV8h0Gt
المصدر: تويتر
محمد الطاهر
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