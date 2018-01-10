استهداف مدرسة يهودية بالمولوتوف في تونس

أفادت وكالة "رويترز" بإلقاء مجهولين زجاجات مولوتوف على مدرسة دينية يهودية في جزيرة جربة التونسية ليلة الأربعاء، أثناء احتجاجات عنيفة تشهدها البلاد.

وقال بيريز الطرابلسي رئيس الجالية اليهودية في الجزيرة، "مجهولون استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات، وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في الحارة الكبيرة بجربة، لكن لم تقع أي إصابات والأضرار كانت خفيفة".

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت الثلاثاء في نحو 20 مدينة تونسية، احتجاجا على رفع الأسعار، وفرض ضرائب جديدة لليوم الثاني على التوالي عقب مقتل محتج يوم الاثنين.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله