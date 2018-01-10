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إقالة أمير سعودي بعد ضجة تسجيل صوتي!

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إقالة أمير سعودي بعد ضجة تسجيل صوتي!
okaz.com.sa
الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود
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أعفى رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية من منصبه، وعين بدلا منه اللواء ركن حمد الجعيد.

ولم تكشف الصحف السعودية التي أوردت النبأ سبب هذا الإجراء، إلا أن عددا من المواقع الإخبارية ربطته بتسجيل صوتي، انتشر أمس الأول، دافع خلاله الأمير عن أبناء عمومته، الأمراء الذين تجمعوا داخل القصر الملكي بالرياض لمرافقة قريب لهم استدعي للاستجواب بشأن وظيفة سابقة كان يتولاها، نافيا الاتهامات الرسمية ضدهم.

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وسرد الأمير عبد الله بن سعود بن محمد الذي قالت بعض المصادر أنه أمضى أقل من ثلاثة أشهر في منصبه الذي أقيل منه، رواية مختلفة لما حدث لهؤلاء الأمراء، مشيرا إلى أنهم عوملوا بطريقة استفزازية من قبل الحراس، ما دفع بعضهم إلى الاحتجاج، وإلى غلبة حماس الشباب، بحسب وصفه، ما أدى إلى اشتباك محدود بالأيدي.

المصدر:الرياض + تويتر

محمد الطاهر

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