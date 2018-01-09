تصفية "مفتي داعش في ولاية كركوك"

أكد المتحدث باسم محور الشمال للحشد الشعبي العراقي علي الحسيني، اليوم الثلاثاء، مقتل "مفتي ولاية كركوك" في تنظيم "داعش" أثناء عملية عسكرية جنوبي المحافظة.

ونقلت السومرية نيوز عن الحسيني، قوله: "اللواء السادس عشر في الحشد تمكن من قتل ما يسمى بمفتي ولاية كركوك في داعش، المدعو عبد القادر العزي، مع ثلاثة من مرافقيه ضمن عمليات فرض الأمن في مناطق المحافظة".

وأضاف الحسيني: "العملية نفذت قرب إحدى القرى بقضاء داقوق جنوب كركوك". مؤكدا في الوقت ذاته أن "الحشد والقوات الأمنية يواصلان ملاحقة فلول داعش في الحويجة ومحيطها".

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يذكر أن قيادة عمليات كركوك أعلنت في 18 كانون الأول 2017، عن مقتل "والي كركوك" و4 من مساعديه بتنظيم "داعش" بضربة جوية جنوبي كركوك، بالإضافة إلى تمكنها من تحرير مناطق جنوبي وغربي المحافظة من سيطرة التنظيم الإرهابي، بعد سيطرة التنظيم عليها لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: السومرية

أحمد باديان