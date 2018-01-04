القضاء على "والي ديالى" وإطلاق عملية أمنية في كركوك

أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى شرقي العراق، مقتل ما يسمى بـ "والي ديالى" لدى تنظيم "داعش" في عملية نوعية نفذت في سلسلة تلال حمرين.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني لـ "السومرية نيوز"، إن استخبارات العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نجحت في عملية نوعية ومباغتة من قتل ما يعرف بـ "والي ديالى" لدى التنظيم وهو المدعو بـ "أبو عايد" في سلسلة تلال حمرين، شمال شرقي المحافظة.

من جهة أخرى أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم عن انطلاق عملية تفتيش واعتقال لمطلوبين في مناطق جنوب وغرب محافظة كركوك.

وأفادت القيادة في بيان نشرته "خلية الإعلام الحربي" بأن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش والمقر المسيطر على عمليات كركوك باشرت بعملية تفتيش لملاحقة المطلوبين للقضاء وفرض الأمن والنظام في مناطق الحويجة والرياض والرشاد والزركة".

وكانت الشرطة العراقية، أعلنت في الـ26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقتل 45 شخصا في هجمات شنها مسلحون خلال نحو شهرين منذ إعلان استعادة السيطرة على الحويجة، آخر معاقل التنظيم في كركوك.

المصدر: وكالات

علي جعفر