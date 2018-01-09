فلسطين: متمسكون بموقفنا من زيارة نائب ترامب للمنطقة

أكد نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعلاقات الخارجية، أن القيادة الفلسطينية لا تزال على موقفها المقاطع لزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس.

وقال شعث: "موقفنا لم يتغير حتى اللحظة، ولن يتغير طالما بقيت تصرفات الإدارة الأمريكية الحالية المنحازة لإسرائيل"..."لا يوجد حسب علمنا على جدول بينس زيارة لرام الله، وهو يعلم أنه لن يستقبل لو قرر ذلك".

وأضاف السياسي الفلسطيني: "ما تقوم به واشنطن من إجراءات والتهديد بقطع المساعدات وتجميد أموال (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا، تؤكد انحيازهم الكامل للطرف الآخر".

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وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن في تصريحات سابقة، أن القرار الأمريكي حول القدس مرفوض، ويعد إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام.

وبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، رفضت السلطة الفلسطينية استقبال نائب الرئيس الأمريكي الذي كان ينوي زيارة المنطقة بعد أيام من الإعلان، حيث كان من المقرر أن يزور بينس مدينة بيت لحم منتصف الشهر الماضي، وأن يلتقي الرئيس عباس، لكن إعلان ترامب، دفع الفلسطينيين إلى الإعلان عن عدم رغبتهم بلقائه".

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وأعلن الفلسطينيون أنهم قاموا بقطع كافة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية عقب القرار.

من جهته، ذكر بيان للبيت الأبيض أن بينس سيتوجه إلى المنطقة بين 20 و23 من الشهر الجاري، في جولة ستشمل الأردن وإسرائيل دون الإعلان عن وجود زيارة إلى مدينة رام الله.

المصدر: الأناضول

هاشم الموسوي