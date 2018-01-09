بالصور.. الثلج يغطي الصحراء الكبرى

أفادت صحيفة TSA الجزائرية بأن الثلوج تساقطت صباح اليوم في الصحراء الكبرى، وذلك للمرة الرابعة خلال 37 عاما.

وكانت الثلوج قد تساقطت هناك في ديسمبر عام 2016 وغطت الصحراء الكبرى لأول مرة منذ 1979.

وقام المصور الهاوي كريم بوشيتاتا بالتقاط صور جميلة لهذه الظاهرة الطبيعية النادرة في مدينة عين سيفرا في الجزائر.

Пустыню Сахара второй год подряд засыпало снегом. Хотя это всего четвертый случай за последние 37 лет. Но радость местных длилась недолго – все растаяло за сутки pic.twitter.com/HCGeD9yXog — НТВ (@ntvru) 9 января 2018 г.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين