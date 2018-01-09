اعتقالات واقتلاع زيتون في الضفة الغربية

هاجم عشرات المستوطنين منازل فلسطينيين في بلدة بورين، فيما اقتلع آخرون أشجار زيتون بقرية دير الحطب في نابلس بالضفة الغربية، ترافق مع اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة.

وهاجم قرابة مئة مستوطن من مستوطنة "يتسهار" منازل الفلسطينيين في الأطراف الشرقية لبلدة بورين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني "ألون موري" اقتلعوا أشجار زيتون في منطقة رأس العين بقرية دير الحطب.

وسبق لمستوطنين أن اقتلعوا أشجار زيتون، في قرية دير الحطب شرق نابلس.

هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية عدة بلدات ومدنا في الضفة الغربية، واندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وعلى صعيد الملاحقات والاعتقالات، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 17 فلسطينيا بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، وطال الاعتقال أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

المصدر: عرب 48

نتاليا عبدالله