السيسي يكشف عن مشروع ضخم تحسبا لظروف نهر النيل الطارئة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تنفذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لمعالجة وتحلية المياه، تحسبا لأية ظروف طارئة بملف نهر النيل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية في منطقة العاشر من رمضان.

وأضاف السيسي، أن تكلفة المشروع تتخطى 70 مليار جنيه، متابعا: "ما ننفذه في مشروعات المياه هو أضخم مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف والتحلية، ونتحدث في أرقام كبيرة للغاية، ولكنها ليست ترف بل لحل مسألة محتملة، ولا أريد الحديث أكثر من ذلك".

واستطرد: "لا يمكن أن نسمح أن تحدث مشكلة مياه في مصر، ونفعل ما علينا ليس للحفاظ على حصتنا من مياه النيل فقط، ولكن لتعظيم استفادتنا من الحصة".

وأوضح أن الدولة لم تكن تسفيد من حصتها من المياه بالقدر الكافي، ويجب أن تستفيد منها الاستفادة القصوى بتنفيذ مشروعات محطات المعالجة الثلاثية والمعالجة الثنائية المتطورة، مشيرا إلى البدء في تنفيذ المشروع قبل 3 أشهر.

وتابع السيسي: "أوعى تتصور كمواطن إن المشروعات دي ملكش فيها مصلحة مباشرة، هذه بلدنا وكل واحد فيها من أسوان للإسكندرية يجب تأمينه للزراعة ومياه الشرب، حتى لا تحدث مشكلة في وقت لاحق ونرجع نقول أننا لم نكن جاهزين، ولكننا بفضل الله واخدين بالنا وجاهزين أوي".

المصدر: "الشروق"