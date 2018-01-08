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مراسلتنا: مقتل شخص في احتجاجات ضد الحكومة التونسية

مراسلتنا: مقتل شخص في احتجاجات ضد الحكومة التونسية

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: مقتل شخص في احتجاجات ضد الحكومة التونسية
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أكد وائل نوار القيادي في حملة "ماذا ننتظر" بتونس مقتل احد المحتجين بمدينة طبربة التابعة لولاية منوبة، مشيرا إلى أن القتيل تعرض لعملية دهس من قبل الشرطة في محاولة تفريق المحتجين.

وأضاف نوار لمراسلتنا في تونس سناء محيمدي أنه تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية غدا في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة احتجاجا على مقتل الشاب، واسمه خميس بن صادق يفرني (في الثلاثينات من عمره).

من جهتها نقلت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية عن مصدر أمني تأكيده مقتل مواطن وإصابة خمسة رجال أمن بجروح في المواجهات الليلية في طبربة.

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر

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