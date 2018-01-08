مراسلتنا: مقتل شخص في احتجاجات ضد الحكومة التونسية

أكد وائل نوار القيادي في حملة "ماذا ننتظر" بتونس مقتل احد المحتجين بمدينة طبربة التابعة لولاية منوبة، مشيرا إلى أن القتيل تعرض لعملية دهس من قبل الشرطة في محاولة تفريق المحتجين.

وأضاف نوار لمراسلتنا في تونس سناء محيمدي أنه تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية غدا في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة احتجاجا على مقتل الشاب، واسمه خميس بن صادق يفرني (في الثلاثينات من عمره).

وفاة أحد المحتجين في طبربة من ولاية منوبة: توفي مساء اليوم الاثنين بمدينة طبربة التابعة لولاية منوبة أحد المحتجين يدعى خمسي اليفرني بعد نقله الى مستشفى الرابطة بالعاصمة بعد اصابته في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مساء اليوم . وشهدت مدينة طبربة حالة… https://t.co/xpTmei63PBpic.twitter.com/vftfKO3Z4d — RadioNefzawa (@radio_nefzawa) January 8, 2018

من جهتها نقلت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية عن مصدر أمني تأكيده مقتل مواطن وإصابة خمسة رجال أمن بجروح في المواجهات الليلية في طبربة.

صورة من طبربة ، مظاهرات اليوم، الوضع بدأ يخرج عن السيطرة..

يا رب إحفظ #تونس !#فاش_نستناوpic.twitter.com/IrWX8B8wwk — khouloud brahmi ⁦🇹🇳⁩ (@khouloud_brahmi) January 8, 2018

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر