العبادي يفتح تحقيقا في حادث اعتداء حراسه على صحفيين

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فتح تحقيق في حادث اعتداء أفراد من حمايته على صحفيين وإعلاميين خلال زيارته لمدينة النجف.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان: "لزملاء الإعلاميون وعملهم المهني محط احترامنا وتقديرنا، ونرفض رفضا قاطعا أي تعامل يسيء إليهم ولعملهم".

وأضاف أن "العبادي يولي اهتماما وحرصا كبيرين لأن يقوموا بعملهم دون مضايقات وأن تتوفر المعلومات لهم وكافة الأمور التي تؤدي إلى إنجاح عملهم ضمن مبدأ الحرية والمسؤولية".

وتابع البيان: "نشير إلى أن ما جرى في مدينة النجف الأشرف أثناء نقل احتفالية النصر الكبير في المحافظة يتم التحقيق بشأنه والجهة التي قامت به"، مشيرا إلى أن العبادي يتابع التحقيق بنفسه.

وكانت عدة مصادر إعلامية أكدت احتجاز قوة من حماية رئيس الوزراء، عددا من الكوادر الإعلامية أثناء تغطية زيارته إلى محافظة النجف، أمس بعد منعهم من دخول المؤتمر الصحفي للعبادي.

ونشر حسام الكعبي مراسل إحدى الفضائيات العراقية صورا ومقطع فيديو، للاعتداء عليه في النجف.

وجاء في بيان لجمعية "الدفاع عن حرية الصحافة في العراق" أن "مجموعة من كوادر القنوات احتجزوا في إحدى غرف قصر الثقافة من قبل حماية رئيس الوزراء بعد منعهم من دخول المؤتمر الصحفي له في النجف وإلحاق أضرار بمعداتهم وكاميراتهم"، مؤكدة أن هذا النوع من الاعتداء تكرر سابقا أثناء زيارة العبادي إلى محافظات بابل وميسان وواسط.

من جهته ذكر مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون أن "خطابات ووعود رئيس الحكومة حيدر العبادي كثيرة عن حماية الصحفيين وعدم التضييق عليهم، لكن ما حدث أمس في النجف، يؤكد انه لم يتمكن من إفهام وتثقيف دائرته الأمنية حول كيفية التعامل مع الكوادر الصحافية".

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر