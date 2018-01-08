"السرب 99" الذي أنقذ الطيارين السعوديين في اليمن!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"السرب 99"، الذي تمكن أمس الأحد، من إنقاذ طيّارين سعوديين سقطت طائرتهما بعد إصابتها بخلل فني مفاجئ في صعدة شمالي اليمن.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن مهام "السرب 99" تتمثل في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ القتالي بواسطة مروحيات قادرة على التزود بالوقود في الجو للدخول داخل مسرح عمليات العدو وتنفيذ عمليات قتالية تهدف لاستعادة الطيارين أو الجنود المحاصرين.

تعرف على السرب "99" السعودي الذي أخلى طاقم "التورنيدو" من الأراضي اليمنية ..https://t.co/l5leo92whMpic.twitter.com/Rr7dB7X6P3 — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) ٨ يناير، ٢٠١٨

معلومة ..🚩

"السرب 99" هو من بين القوات التي نفتخر بها ونجح اليوم في انقاذ الطياريين و يعمل به نخبة من الأفراد والضباط الموكل لهم عمليات البحث والإنقاذ القتالي خلف خطوط العدو ، ومن أبرز مهام هذا السرب إنقاذ الطيارين بعد سقوط طائراتهم .🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/I7YqRt7HNR — عناد العتيبي🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) ٧ يناير، ٢٠١٨

نمتلك في #السعودية سرب باسم ( السرب 99 ) وهو سرب مخصص لعمليات البحث والإنقاذ القتالي خلف خطوط يعمل في مثل الحالات اعلاه لإنقاذ الطيارين بعد سقوط طائراتهم

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صورة.. أبطال السرب 99 بعد تنفيذ المهمة وإنقاذ طاقم الطائرة 🇸🇦#نجران_الآنpic.twitter.com/waK4MItzFX — مـحـزم يـام #نجران (@Girded_Yam) ٧ يناير، ٢٠١٨

ويستخدم "السرب 99" في مهامه مروحيات من طراز "كوغر"، القادرة على التزود بالوقود في الجو، والمزودة بتسليح ثقيل قوي يمكّنها من الاشتباك مع العدو وتدميره مع قاذف صواريخ يحتوي على 19 صاروخا ومدفعين رشاشين.

وتتمركز قوات "السرب 99" الخاصة في قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة عسير جنوبي المملكة وعلى مقربه من حدود اليمن.

يذكر أن القيادة المشتركة للتحالف العربي أعلنت أمس الأحد، عن سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية في اليمن.

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وقال التحالف العربي في بيان إن إحدى طائرات القوات الجوية السعودية المقاتلة عرض لها خلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات، ولم يصب الطاقم في الحادث.

وأشار التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية خاصة مشتركة وأجلت الطيارين من منطقة الحادث وشاركت في العملية قوات برية وجوية.

المصدر: وكالات

أحمد باديان