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"السرب 99" الذي أنقذ الطيارين السعوديين في اليمن!

أخبار العالم العربي

Reuters
طائرات تابعة للقوات الخاصة السعودية -صورة أرشيفية
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"السرب 99"، الذي تمكن أمس الأحد، من إنقاذ طيّارين سعوديين سقطت طائرتهما بعد إصابتها بخلل فني مفاجئ في صعدة شمالي اليمن.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن مهام "السرب 99" تتمثل في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ القتالي بواسطة مروحيات قادرة على التزود بالوقود في الجو للدخول داخل مسرح عمليات العدو وتنفيذ عمليات قتالية تهدف لاستعادة الطيارين أو الجنود المحاصرين.

ويستخدم "السرب 99" في مهامه مروحيات من طراز "كوغر"، القادرة على التزود بالوقود في الجو، والمزودة بتسليح ثقيل قوي يمكّنها من الاشتباك مع العدو وتدميره مع قاذف صواريخ يحتوي على 19 صاروخا ومدفعين رشاشين.

وتتمركز قوات "السرب 99" الخاصة في قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة عسير جنوبي المملكة وعلى مقربه من حدود اليمن.

يذكر أن القيادة المشتركة للتحالف العربي أعلنت أمس الأحد، عن سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية في اليمن.

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وقال التحالف العربي في بيان إن إحدى طائرات القوات الجوية السعودية المقاتلة عرض لها خلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات، ولم يصب الطاقم في الحادث.

وأشار التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية خاصة مشتركة وأجلت الطيارين من منطقة الحادث وشاركت في العملية قوات برية وجوية.

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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