تعرف على الطيارين السعوديين الذين تم إنقاذهما في اليمن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإعلامي، اليوم الاثنين، صورا للطيارين السعوديين اللذين أنقذا بعد حادثة سقوط طائرتهما في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وكانت القيادة المشتركة للتحالف العربي أعلنت أمس الأحد سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية في اليمن.

الحمد لله على سلامتكم ايها الصقور.

عملية نوعية نفذت بالأمس لانقاذ الطيارين السعوديين من داخل عمق الأراضي اليمنية. استغرقت عملية الانقاذ ٢٠ دقيقة فقط ما بين سقوط الطائرة وانقاذ الطيارين. شكراً لكل من ساهم في هذه العملية النوعية، وبيض الله وجيهكم، ونصركم الله عاجلاً غير آجل. pic.twitter.com/LPN8g4nhh6 — إبراهيم آل مرعي🇸🇦 (@almarieibrahim) ٨ يناير، ٢٠١٨

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وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.

وأشار المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإجلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إجلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة.

المصدر: تويتر + وكالات

أحمد باديان