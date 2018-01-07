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سقوط مقاتلة سعودية في اليمن

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سقوط مقاتلة سعودية في اليمن
AFP HASSAN AMMAR
مقاتلة "تورنادو" سعودية
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أعلنت القيادة المشتركة للتحالف العربي سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية في اليمن.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان أن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.

وأضاف البيان أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإجلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إجلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة".

وكان مراسلنا في صنعاء أفاد بأن الحوثيين أعلنوا إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي، بقيادة السعودية، في محافظة صعدة الحدودية شمالي اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري تأكيده أن الطائرة التي أسقطتها "الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية" في مديرية كتاف بصعدة، من طراز "تورنادو" بريطانية الصنع.

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر

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