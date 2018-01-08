بالصور.. المضادات الروسية تصد 10 طائرات بلا طيارة عن حميميم و3 عن طرطوس في ليلة واحدة!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية في قاعدتي حميميم وطرطوس قد صدت هجوم 13طائرة ضاربة بلا طيارة 10 استهدفت حميميم و3 استهدفت طرطوس الليلة الماضية.

وورد في بيان وزارة الدفاع الروسية: "رصدت وسائط الدفاع الجوي الروسية مع حلول الظلام الليلة الماضية وعلى مسافة بعيدة عن حميميم 13 هدفا جويا مجهولة الهوية كانت تقترب من أجواء المواقع الروسية في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية شمال غربي سوريا".

"عشرة أهداف اتجهت نحو حميميم، فيما تابعت ثلاثة تحليقها باتجاه طرطوس، استهدفتها وسائط الدفاع الجوي الروسية وصدتها جميعها".

#СИРИЯ Системой обеспечения безопасности авиабазы #Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения #ВМФ России в г. Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием #БПЛАhttps://t.co/nHiUrEWonLpic.twitter.com/6mLX7Ec66d — Минобороны России (@mod_russia) 8 января 2018 г.

كما أكدت الوزارة في تغريدة على "تويتر" أرفقتها بصور لحطام الدرونات المهاجمة، أن الهجوم الذي صدته الدفاعات الجوية الروسية قد أحبط بالكامل، وخطط له الإرهابيون ليكون اعتداء مكثفا على المواقع الروسية في سوريا.

المصدر: "تاس"

صفوان أبو حلا