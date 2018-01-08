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مراسلتنا: الجيش السوري يسيطر على مناطق جديدة في حرستا

أخبار العالم العربي

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أفادت مراسلتنا في سوريا اليوم الاثنين، بأن الجيش السوري أحرز تقدما ملموسا في حرستا بريف دمشق.

وأكدت مراسلتنا أن الجيش سيطر على شركة المطاحن، ويتابع عملياته باتجاه حي مديرا وأحياء حرستا الشرقية.

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أحد شوارع حرستا الجيش السوري يفك الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا

وكان الجيش السوري فك أمس الأحد الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في المنطقة، بعد معارك شرسة مع مسلحي "جبهة النصرة".

يذكر أن الجيش السوري تمكن في الأيام السابقة من السيطرة على مبنى العظم الاستراتيجي، والذي يشرف على المنطقة.

المصدر: RT

ليمونة صالح

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