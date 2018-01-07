الجيش السوري يفك الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا
Reuters Mohammed Badra
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أفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري استطاع فك الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا بريف دمشق، بعد معارك مع مسلحي "جيهة النصرة".
وكانت وحدات الجيش السوري واصلت عملياتها العسكرية في محور حرستا شمال العاصمة دمشق بهدف فك الطوق عن قطاع إدارة المركبات .
وتمكن الجيش في وقت سابق من السيطرة على مبنى العظم الاستراتيجي والذي يشرف على منطقة إدارة المركبات والواقع جنوب جامع أبو بكر والذي سيطر عليه قبل ذلك مع عدة كتل في محيطه.
المصدر: RT + وكالات
علي جعفر
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