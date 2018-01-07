 
مباشر

الجيش السوري يفك الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يفك الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا
Reuters Mohammed Badra
أحد شوارع حرستا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpq5

أفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري استطاع فك الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا بريف دمشق، بعد معارك مع مسلحي "جيهة النصرة".

وكانت وحدات الجيش السوري واصلت عملياتها العسكرية في محور حرستا شمال العاصمة دمشق بهدف فك الطوق عن قطاع إدارة المركبات .

وتمكن الجيش في وقت سابق من السيطرة على مبنى العظم الاستراتيجي والذي يشرف على منطقة إدارة المركبات والواقع جنوب جامع أبو بكر والذي سيطر عليه قبل ذلك مع عدة كتل في محيطه.

إقرأ المزيد
الجيش السوري: قرب فك حصار إدارة المركبات الجيش السوري: قرب فك حصار إدارة المركبات

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة