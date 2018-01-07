رويترز نقلا عن نشطاء: مقتل 18 شخصا بتفجير في إدلب

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن نشطاء بمقتل 18 شخصا وإصابة العشرات بتفجير في مدينة إدلب شمالي سوريا.

وأكدت مصادر أخرى من جهتها وقوع أكثر من 25 قتيلا، جراء تفجير سيارة مفخخة في إدلب، ونشرت صورا ومقطع فيديو لموقع التفجير.

وبحسب النشطاء، فأن التفجير وقع في شارع الثلاثين بالمدينة، مستهدفا مقرا لفصيل ما يسمى بـ "أجناد القوقاز"، ما أسفر عن اندلاع النيران في مبان.

الصور الأولى لانفجار سيارة مفخخة . في إدلب المدينة pic.twitter.com/eil7iNS8UH — Mouhamad Saeed (@SaeedMouhamad) January 7, 2018

25 شهيد كحصيلة أولية نتيجة إنفجار المفخخة في مدينة إدلب. pic.twitter.com/obUtRBN4aD — شام ٣ (@SHAM_003) January 7, 2018

25 قتيلا على الأقل في تفجير سيارة مفخخة في مدينة #إدلب شمالي #سورياpic.twitter.com/KfKmYYGdGg — تلسكوب نيوز (@telenewsn) January 7, 2018

المصدر: وكالات

علي جعفر