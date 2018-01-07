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رويترز نقلا عن نشطاء: مقتل 18 شخصا بتفجير في إدلب

أخبار العالم العربي

رويترز نقلا عن نشطاء: مقتل 18 شخصا بتفجير في إدلب
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صورة لموقع التفجير
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن نشطاء بمقتل 18 شخصا وإصابة العشرات بتفجير في مدينة إدلب شمالي سوريا.

وأكدت مصادر أخرى من جهتها وقوع أكثر من 25  قتيلا، جراء تفجير سيارة مفخخة في إدلب، ونشرت صورا ومقطع فيديو لموقع التفجير.

وبحسب النشطاء، فأن التفجير وقع في شارع الثلاثين بالمدينة، مستهدفا مقرا لفصيل ما يسمى بـ "أجناد القوقاز"، ما أسفر عن اندلاع النيران في مبان.

المصدر: وكالات

علي جعفر

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