بالفيديو.. محاولة إحراق محطة وقود في مكة!

أكدت الشرطة السعودية أن شخصا أقدم على محاولة إحراق إحدى محطات الوقود في مكة المكرمة، وألقي القبض عليه لاحقا.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر قيام شخص، خلال تواجده في إحدى محطات الوقود، بالإمساك بأنبوب واحدة من المضخات وتفريغ كمية من الوقود على الأرض ومن ثم إشعال النار فيها وهرب بعد فعلته.

وذكرت إمارة مكة أن الحادث وقع في محطة عرفة للمحروقات وتدخّل العاملون في المحطة، وأخمدوا النيران قبل أن تنتشر، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات سوى بعض الأضرار البسيطة.

وأضافت الإمارة أن الجهات المختصة في الشرطة استطاعت تحديد هوية المتهم والقبض عليه في وقت وجيز، ليتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: الرياض

علي جعفر