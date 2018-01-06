مصرع 25 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أفادت وكالة "فرانس برس"، بمصرع 25 شخصا على الأقل بغرق زورق قبالة سواحل ليبيا، كان على متنه نحو 150 مهاجرا، وذلك حسب منظمات إغاثة تنشط في البحر المتوسط.

وكتبت منظمة "سي واتش" الألمانية على صفحتها في موقع تويتر: "غرق زورق مطاطي شمال طرابلس، ولقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم، ولم يحدد عدد الضحايا بعد.. البحرية الإيطالية موجودة".

+++ Breaking +++ Rubber dhingy sunk north of Tripoli. At least > 25 ppl. died in the incident, exact numbers still unclear. Italian Navy on the scene, SW3 on their way, operation still going. — Sea-Watch (@seawatchcrew) 6 января 2018 г.

وأبلغ خفر السواحل الإيطالي، "فرانس برس" أن 85 شخصا أنقذوا، وانتشل ثماني جثث، حتى اللحظة، مؤكدا أن "البحث مستمر في الوقت الراهن للعثور على ناجين".

من جهتها، أكدت المنظمة غير الحكومية الإسبانية "برواكتيفا اوبن ارمز" غرق القارب قبالة ليبيا شرق طرابلس"، مشيرة أن عشرات المفقودين سيلقون حتفهم دون دفن".

🔴#ULTIMAHORA Naufragio frente a las costas #Libia Este de Trípoli. Tras horas en el agua, rescatadas @guardiacostiera 86 personas con vida, 8 cadáveres y decenas de desaparecidos que se convertirán en muertos sin sepultura.

Arranca el contador de ahogados 2018 #Mediterraneopic.twitter.com/BJMJpwo0sU — PROACTIVA OPEN ARMS (@openarms_fund) 6 января 2018 г.

وحددت طائرة مراقبة تابعة للبعثة الأوروبية "صوفيا" لمكافحة القرصنة موقع الزورق المغمور جزئيا في المياه الدولية قبالة ليبيا.

Ein Menschenleben ist unbezahlbar, Seenotrettung nicht. Seit Gründung war Sea-Watch an der Rettung über 35.000 Menschen beteiligt. Damit wir weiterhin Menschen aus Seenot retten können, brauchen wir Deine Hilfe.

→ Spende jetzt oder werde Fördermitglied: https://t.co/MbI42UhUvapic.twitter.com/DaDa1Pi6ib — Sea-Watch (@seawatchcrew) 18 декабря 2017 г.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد لقي العام الماضي، 3116 شخصا مصرعهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط، وذلك حسب بيانات منظمة أطباء بلا حدود.

المصدر: أ ف ب

إياد قاسم