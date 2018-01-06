الغوطة الشرقية.. استهداف حرستا بالقذائف والجيش يرد

أفادت وكالة "سانا" الرسمية بأن المجموعات المسلحة استهدفت بالقذائف الصاروخية منطقة الدويلعة وضاحية حرستا في العاصمة دمشق وريفها، في خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت 6 قذائف صاروخية على المنازل السكنية في منطقة الدويلعة بأطراف دمشق ما تسبب بإصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية".

وأشار مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إلى أن "المجموعات المسلحة أطلقت بعد ظهر اليوم 4 قذائف صاروخية على منطقة ضاحية حرستا السكنية سقطت في الجزيرة (بي) ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم".

وفي رد على القصف، وجه الجيش السوري ضربات على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية، تسببت بتدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة، وفق الوكالة.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن نشطاء تأكيدهم قصف قوات الجيش لمناطق عدة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، إثر شن "جبهة تحرير الشام" وفصائل أخرى هجوما على مواقع تحت سيطرة الحكومة على أطراف حرستا، تبعها اندلاع اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة.

وجاء هذا التصعيد على الغوطة الشرقية رغم كونها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في مايو/أيار في أستانا برعاية روسيا وإيران وتركيا، والذي بدأ سريانه في الغوطة في يوليو/ تموز.

المصدر: وكالات

علي جعفر