مناورات عسكرية روسية مصرية ضخمة عام 2018

أعلن العقيد أليكسي سجيبنيف رئيس تنظيم وتخطيط عمليات حفظ السلام في قوات المظلات الروسية، أن القوات المظلية الروسية ستجري عام 2018 تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية في مصر.

وقال سجيبنيف على الهواء من محطة الإذاعة الروسية "صدى موسكو" (ايخو موسكفي)، تم دعوتنا لإجراء مناورات على أراضى مصر العام الجاري.

يذكر أن القوات الروسية والمصرية شاركت عام 2017، في مناورات في روسيا في إقليم كراسنودار تحت عنوان "حماه الصداقة 2017".

وأجريت أول المناورات في الإسكندرية عام 2016.

المصدر: "نوفوستي"