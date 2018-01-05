"حامل ميكروفونات" للحرم المكي يثير جدل المغردين

أثارت صورة نشرتها رئاسة شؤون الحرمين لحامل أجهزة التكبير الصوتي "الميكروفونات" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين قد ذكرت في موقعها الرسمي، أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس وخلال استقباله مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس موفق بلخي، اطلع على حامل المكريفونات الجديد، والذي أعد لحمل أجهزة التكبير الصوتي والمصنوع من ذراع معدني مطلي بلون ذهبي بدلا عن الخشبي القديم.

وأشاد السديس بجهود إدارة التشغيل والصيانة في السعي نحو تطوير كل ما من شأنه تقديم الخدمة المثلى في جنبات المسجد الحرام.

إلا أن مغردين كثيرين ظنوا أن الميكرفونات مصنوعة من الذهب الخالص، في الوقت الذي أشارت فيه الرئاسة على موقعها الرسمي إلى أنها مطلية بلون الذهب، ما أثار حفيظة البعض معتبرين أن هذا حرام في ظل وجود العديد من فقراء المسلمين والجوع بحسب تغريداتهم.

حامل ميكرفون مذهب وستار الكعبه يكلف 20 مليون دولار ناقص المنبر يكون من العاج والابنوس والذهب

حتي يحدثنا ان بطون المسلمين أولي

انا خلاص هتنقط من افعال السديس.😭😭😭😭😭😭 — راشد العدوي (@ELRASD103) 4 января 2018 г.

ياربي رحمتك وعفوك استغفر الله العظيم وش هالفسق هذا وصل لبيت الله الحرام بُطُون الجياع أولى من ميكرفون مذهب — حمدان الشمري (@ham_kw) 4 января 2018 г.

بكرا مااستبعد تكون الخطبه عن #البذخ بالنعم مع بكاء السديس وتساقط دموعه على ميكرفون مذهب 😢 pic.twitter.com/3H7L3ZfEWa — وهـــم 🚘 (@ImOfficial1) 4 января 2018 г.

المصدر:الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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نتاليا عبدالله