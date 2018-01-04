رئيس وزراء الصومال يقيل ثلاثة وزراء

قالت الحكومة الصومالية اليوم الخميس إن رئيس الوزراء حسن علي خيري أقال وزراء الخارجية والداخلية والتجارة وعين بدلا منهم وافدين جددا، لينضموا إلى حكومة تحارب حركة "الشباب" المتطرفة.

وكان الرئيس محمد عبد الله محمد قد عين حكومة خيري، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط والغاز، في فبراير شباط الماضي. وتواجه الحكومة انتقادات لإخفاقها في الحد من هجمات متشددي حركة الشباب.

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وقالت وزارة الإعلام في بيان إن وزير الخارجية يوسف جراد عمر ووزير الداخلية عبدي فرح سعيد جحا ووزيرة التجارة والعمل خضرة أحمد دوالي أعفوا من مناصبهم، وحل محلهم أحمد عيسى عوض ومحمد عبدي صبري ومحمد عبدي حاير لتولي حقائب الخارجية والداخلية والتجارة على التوالي.

وأضاف البيان أنه كانت هناك "حاجة ماسة" لتعيين وزراء جدد في هذه المناصب، مضيفا أنهم سيساعدون الحكومة في التعامل مع عبئها الثقيل.

وفي العام الماضي أقال الرئيس وزير الدفاع وقائد الجيش وعين آخرين بدلا منهما.

كما أقيل قائد الأمن الوطني وقائد الشرطة بعد أن أسفر أعنف هجوم بشاحنة ملغومة تشهده البلاد عن مقتل 512 شخصا في أكتوبر تشرين الأول، ولم يشغل هذان المنصبان حتى الآن.

وتحارب الحكومة الصومالية وبمساعدة قوات إفريقية، متشددي حركة الشباب في مسعى لإعادة إرساء السلام في البلاد بعد عقود من الصراع.

المصدر: رويترز

متري سعيد