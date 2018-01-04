غارات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات استهدفت مناطق عدة في رفح جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

ووفق مصادر محلية، فإن القصف استهدف أهدافا قرب مكب النفايات في رفح، وعلى مقربة من منطقتي صوفا، والشوكة الحدوديتين.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة أبو الحصين في رفح بقذيفتين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في المكان.

وكان قادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قد دعوا أمس كافة العناصر إلى إخلاء مقارهم فورا تحسبا لغارات إسرائيلية محتملة.

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بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن أي تصعيد من إسرائيل "سيجابه برد من قبل المقاومة الفلسطينية".

يأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل عن سقوط سلسلة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله