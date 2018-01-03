مراسل RT: إخلاء كافة المراكز الأمنية في قطاع غزة تحسبا لقصف إسرائيلي محتمل

أمر قادة الأجهزة الامنية في قطاع غزة مساء اليوم الاربعاء كافة العناصر باخلاء مقارهم فورا تحسبا لغارات إسرائيلية محتملة.

ياتي ذلك بعد اعلان إسرائيل عن سقوط سلسلة صواريخ على مستوطنات غلاف قطاع غزة في وقت سابق من اليوم.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، أن "هناك نوايا اسرائيلية مبيته لتصعيد العدوان ضد قطاع غزة، وان التهديدات التي تضج بها وسائل الإعلام ضد حركة الجهاد الإسلامي هي محاولة لخلق مبررات لهذا العدوان المبيت".

وجاء في البيان أن الحركة "لا تختبئ خلف عناوين هنا وهناك، فنحن حركة مقاومة ومن واجبنا أن ندافع عن أرضنا وشعبنا، ولدينا الجرأة والمسؤولية، وفق ما تقتضيه المصلحة وظروف المقاومة، ونعلن عما تنفذه سرايا القدس من مهام وعمليات مقاومة في إطار التصدي للاحتلال ومشاريعه"، بحسب البيان.

وحملت الحركة إسرائيل مسؤولية أي عدوان يقع ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أي تصعيد من قبلها "سيجابه برد من قبل المقاومة الفلسطينية".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن 3 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

المصدر: RT + معا