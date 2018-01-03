 
مباشر

حميميم: عسكريون روس يبحثون مع شيوخ عشائر شروط التسوية في سوريا

أخبار العالم العربي

حميميم: عسكريون روس يبحثون مع شيوخ عشائر شروط التسوية في سوريا
وزارة الدفاع الروسية
الجنرال يوري يفتوشينكو، المتحدث باسم مركز "حميميم" الروسي للمصالحة في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpaw

أجرى المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا، اليوم الأربعاء، لقاء عمل مع شيوخ عشائر ذوي نفوذ لدى فصائل المعارضة المسلحة.

وقال الجنرال يوري يفتوشينكو، المتحدث باسم المركز الذي مقره مطار حميميم العسكري بريف اللاذقية، إن اللقاء تناول أهم شروط المصالحة المطروحة من قبل الطرفين المتنازعين.

إقرأ المزيد
توزيع مساعدات غذائية روسية على مدنيين في سوريا (أرشيف) مركز حميميم يؤكد إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية الأساسية في سوريا خلال 2017

وذكر المتحدث أن مركز حميميم أجرى 14 لقاء عمل واجتماعا تفاوضيا بشأن المصالحة في سوريا.

وأضاف أن المركز يعمل مع قادة محافظة القنيطرة على التوصل إلى اتفاقات حول انضمام بلدات الحميدية ومجدولية وجباتا الخشب إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى مواصلة مفاوضات بالشأن ذاته مع فصائل المعارضة المسلحة في أرياف حمص وحلب ودمشق وحماة.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية

قدري يوسف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة