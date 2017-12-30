مركز حميميم يؤكد إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية الأساسية في سوريا خلال 2017

أعلن المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا أنه خلال العام 2017 أنجزت مهمة إعادة تأهيل المرافق الأساسية للبنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية في البلاد.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية والذي يتخذ قاعدة حميميم الجوية مقرا له، في بيان صدر اليوم السبت: "بفضل العمل المشترك بين مركز المصالحة والسلطات المحلية في محافظات سوريا، أعيد تأهيل المرافق الأساسية للبنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية، ومن بينها 88 مؤسسة طبية و178 مدرسة و35 روضة أطفال و152 منشأة لإمدادات المياه والطاقة".

وأكد البيان أن النشاط اللاحق للمركز سيركز على تحقيق التسوية السياسية للأزمة في سوريا وتقديم المساعدة الشاملة للعشب السوري.

مركز حميميم: إنجاز نحو ألف وثلاثمئة عملية إنسانية في سوريا خلال 2017

وأشار المركز إلى أنه أَنجز قرابة ألف وثلاثمئة عملية إنسانية في سوريا منذ بداية العام 2017، حيث تم نقل أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية التي شملت الأغذية والأدوية والمستلزمات المنزلية والصحية وغيرها، إلى السوريين.

وأكد المركز تقديم المساعدة الطبية لأكثر من 67 ألف مواطن سوري خلال الفترة المذكورة.

وأضاف المركز أن الجانب الروسي تمكن من ضمان الإيصال الآمن ودون عراقيل لأكثر من 140 قافلة تابعة للأمم المتحدة نقلت حوالي 18 ألف طن من الحمولات الإنسانية للمحتاجين في سوريا منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن تشكيل المجموعة الإنسانية الثلاثية بين روسيا والأمم المتحدة وسوريا انعكس إيجابا على العمل الهادف إلى توصيل المساعدات الإنسانية الدولية إلى مناطق وعرة وزيادة كميات تلك المساعدات.

حميميم: الأوضاع في مناطق خفض التصعيد تظل مستقرة

كما جاء في البيان أن مركز تنسيق المصالحة بين أطراف النزاع في سوريا عمل باستمرار خلال العام الحالي على إعادة الحياة السلمية في البلد، مع تأكيد على استقرار الأوضاع في مناطق خفض التصعيد.

وأضاف أنه في العام 2017 تم توقيع أكثر من ألف اتفاقية المصالحة حول انضمام مراكز سكنية في البلد إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وفق البيان.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا