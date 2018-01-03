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نوري المالكي يبدي رأيه فيما يحصل بإيران

أخبار العالم العربي

نوري المالكي يبدي رأيه فيما يحصل بإيران
Reuters
نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي
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اعتبر نوري المالكي نائب الرئيس العراقي، اليوم الأربعاء، أن ما يحصل في إيران "شأن داخلي"، داعيا إلى التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب بمصلحة إيران.

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وقال المالكي إن: "ما يحصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو شأن داخلي، رغم أن أعداء طهران وامتداداتهم في الداخل يحاولون إثارة الشغب والإرباك".

وأعرب عن شجبه واستنكاره لـ"أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لإيران وأي دولة أخرى"، مشيرا إلى "أننا كلنا ثقة في أن إيران التي انتصرت بإرادة جماهيرية كبيرة وقيادة الخميني، ستسقط كل المخططات الخارجية بتلاحم شعبي وقيادة حكيمة ممثلة بالإمام الراحل، وسيبقى العملاء الداخليون وأعداء إيران في الخارج يعانون الفشل والخذلان".

ودعا نائب الرئيس العراقي إلى "التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني".

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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