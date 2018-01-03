طهران تطالب واشنطن بالمثل: أخرجوا من سوريا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تسحب قواتها من الأراضي السورية.

ونقلت قناة الميادين عن تصريحات شمخاني، اليوم الخميس، مفادها، أن الولايات المتحدة خلافا لروسيا وإيران لم تنسق إرسال قواتها إلى سوريا مع دمشق.

ووصف شمخاني التواجد العسكري الأمريكي في الأراضي السورية بالاحتلال، مشيرا إلى أن طهران تدعم سوريا في سعيها لتحقيق انسحاب القوات الأمريكية من أراضيها.

وأضاف: "سوف نطلب ذلك (انسحاب القوات الأمريكية) في جميع المحافل الدولية".

كما ذكر أن روسيا وتركيا وإيران تبذل جهودها لتسوية الأزمة السورية واتفقت على إجراء مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية لتقرير مستقبل ذلك البلد.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا