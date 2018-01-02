تونس ترفع الحصانة عن وزير لمحاكمته

أفادت مصادر إعلامية تونسية، بأنه تم رفع الحصانة عن وزير الداخلية الأسبق، محمد الغرسلي، خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للقضاء من أجل طرح رفع الحصانة القضائية على التصويت.

ووفقا لهذه المصادر، فإن نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن الغرسلي كانت على النحو التالي: صوت 5 أعضاء لصالح حجب الحصانة، وصوت 4 آخرون بالرفض، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وقد انعقد المجلس التونسي الأعلى للقضاء اليوم للتصويت على سحب الحصانة من وزير الداخلية الأسبق بناء على طلب رسمي من القضاء العسكري، وذلك في إطار التحقيقات الذي يجريها القضاء العسكري حول ملف القضية التي تعرف إعلاميا بـ "التآمر على أمن الدولة".

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وأوقفت السلطات التونسية على ذمة التحقيق في هذه القضية رجل الأعمال التونسي، شفيق الجراية، والمسؤولين الأمنيين السابقين، عماد عاشور و صابر العجيلي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

علي الخطايبة